Der Trödelmarkt im Westpark kann - nach derzeitiger Pandemielage - am Sonntag, 23. August, fortgesetzt werden, meldet die AIG Westend. Erfahrungen wurden ausgewertet und es geht vorsichtig wieder in Richtung Normalität. So wird der Markt für Besucher wieder kostenlos. Trotzdem bleibt es bei einer maximalen Zahl an zeitgleichen Besuchern.

Die Marktfläche wird vergrößert. "So können wir nun bis zu 550 Besucher auf den Markt lassen - wir rechnen jedoch von 11 bis 14 Uhr wieder mit Wartezeiten", schätzt Tobias Klotz. Es wird wieder eine Maskenpflicht geben. Näheres unter www.draussen-verkaufen.de Gewarnt wird vor Betrugs-Versuchen Dritter, die Tickets über eine 'gefälschte' Facebook-Seite anbieten.