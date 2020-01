Auf vier Bühnen präsentieren die TU Dortmund und das Fritz-Henßler-Haus beim gemeinsamen Jazz-Festival am Samstag, 18. Januar, um 19 Uhr, an der Geschwister-Scholl-Straße sieben Bands. Dortmunder Nachwuchskünstler der TU Dortmund und der Big Band der Glen Buschmann Jazz Akademie gestalten mit erfahrenen Musikern das Programm.

Headliner ist der Dortmunder Musiker Cosmo Klein & Phunkguerilla. Aufgrund des großen Erfolges im vergangenen Jahr mit seinem Marvin Gaye Programm, präsentiert er im Henßler-Haus sein neues Programm "Tribute to Prince".

Weiter Acts sind: Groove mbH, Dangerous Kitchen, Trio Indigo, Best of Birthday Crew, The Unchained Djangos, Thomas Busch & band plays Hildegard Knef. Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, 10 Euro für Schüler und Studenten, an der Abendkasse 25 Euro (13 Euro für Schüler und Studenten) .