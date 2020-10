Herbst- und Frühjahrstourneen werden wegen der Corona-Pandemie verschoben. Semmel Concerts gab den Ersatztermin 14. November 2021 für die am am 26. November 2020 in der Westfalenhalle geplante "Let's Dance Show" bekannt.



Dies ist eine Folge des Beschlusses der Bundesregierung, Großveranstaltungen zum Schutz vor einer SARS-Covid-19-Ansteckung bundesweit bis Ende dieses Jahres auszusetzen.

Auch die von Sarah Connor für 2021 geplante Frühjahrstournee wird bereits jetzt auf das Jahr 2022 verlegt. Der neue Termin für das in der Westfalenhalle am 3. März 2021 geplante Konzert ist nun der 30. März 2022.

Alle Infos zu Let's dance unter im Special bei RTL.de.