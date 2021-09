Das domicil in der Dortmunder Innenstadt hat im September die neue Konzertsaison gestartet. Bis zum Monatsende werden noch weitere interessante Veranstaltungen zu erleben sein. Neben Konzerten u.a. auch 2 Ausgaben des beliebten Wortklubs mit Thomas Koch, einem Gastspiel des Klangvokal Festivals und zwei Festivalabenden des NRW-weiten Multiphonics Festivals rund um die Klarinette.

Auch die Gastronomie im domicil - die Jazzbar im Erdgeschoss - hat wieder geöffnet. Die vorläufigen Öffungszeiten sind Di-Sa jeweils ab 18:30 h.

Für den Besuch des domicils - für Gastronomie als auch die Veranstaltungen - ist ein aktueller und zertifiziertem 3G-Nachweis erforderlich.

Programmübersicht

Di 21.09.2021, 20:00 Uhr - PianoStyles: Shai Maestro Quartet

Modern Jazz - Top Act!

Do 23.09.2021, 19:30 Uhr - Wortklub: Thomas Koch trifft Ralf König & Sven Hensel / The Silverettes

Ein Talkend mit Musik zum Thema "Schwulsein in Deutschland"

Fr 24.09.2021, 20:00 Uhr - Hilde

Contemporary Music mit den Gewinnern des Jazz-Stipendiums der WernerRichard - Dr. Carl Dörken Stiftung feat. Julia Brüssel (Violine), Marie Daniels (Stimme), Maria Trautmann (Trombone), und Emily Wittbrodt (Cello)

Sa 25.09.2021, 20:00 Uhr - KLANGVOKAL Festival: Lisa Simone

Vocal Jazz (Nachholtermin aus 2020) · Info: Klangvokal Festival

So 26.09.2021, 18:00 Uhr - Wortklub: Thomas Koch trifft Kay Voges & Paul Wallfisch Talk und Musik zum Abschied von Kay Vogel vom Schauspielhaus Dortmund (Nachholtermin aus 2020)

Mi 29.09.2021, 20:00 Uhr - 5K HD

Avantgarde Pop meets Jazz - Unplugged Tour

Do 30.09.2021, 20:00 Uhr - Multiphonics Festival #1

Festival zur Klarinette mit: Essence of the North / Ismael Lumanovski & Omer Klein

Fr 01.10.2021, 20:00 Uhr - Multiphonics Festival #2

Festival zur Klarinette - Tag 2 mit: Multiphonics 8 feat. Gina Schwarz / Florian Weber & Kinan Azmeh / Yom & IXI String Quartet

Alle Infos zum Programm aus der Webseite des domicil.

Der Vorverkauf für die domicil-eigenen Veranstaltungen ist bis 17 h am Veranstaltungstag möglich. Tickets sind insbesondere als Print@Home-Ticket oder auch digitales Mobile Ticket ohne Mehrkosten direkt über den domicil-Ticketshop erhältlich.