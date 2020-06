Über ihren von Rassismus geprägten Alltag als schwarze Frau in Deutschland spricht Alice Hasters, Autorin des Bestsellers "Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten" in der Reihe "Talk im DKH" in Dortmund. Das aufgezeichnete Gespräch ist jetzt im YouTube-Kanal "Keuninghaus to Go" zu sehen: https://bit.ly/3hgPQYw.

„Wo kommst du eigentlich her?“ „Kannst du einen Sonnenbrand bekommen?“ Wer Menschen mit dunkler Haut solche Fragen stellt, meint es oft nicht böse – dennoch sind diese Fragen rassistisch. Besondere und traurige Aktualität bekam das Thema in den vergangenen Wochen durch die Ereignisse in den USA. Das Gespräch mit Alice Hasters wurde bereits im Januar aufgezeichnet und ist jetzt auf YouTube zu sehen. In der beliebten Talk-Reihe folgen als Gäste Oberbürgermeister Ullrich Sierau und Michel Friedman, Jurist, Politiker, Publizist und Fernsehmoderator.

