City-Anzeiger Dortmund

Aktuell und kostenlos informiert der City-Anzeiger in Dortmund zweimal die Woche kostenlos rund 50.150 Haushalte in der Innenstadt. Die gedruckte Zeitung wird mittwochs und samstags an fast alle Haushalte und Unternehmen in der Dortmunder City verteilt.

Das Wichtigste, was in der Stadt passiert, Neues aus dem Rathaus, von Vereinen und Initiativen und vor allem lokale Nachrichten bekommen die Dortmunder mit dem Stadt-Anzeiger direkt Nach Hause geliefert.

Ob es um die Zukunft des Nordstadt-Freibades geht, um den Start des neuen Radschnellweges im Kreuzviertel oder Hunderte neue Wohnungen, die derzeit im neuen Kronprinzenviertel in der östlichen Innenstadt gebaut werden. Mit dem City-Anzeiger sind alle Bewohner der Innenstadt immer auf dem Laufenden.

Ausflugsziele, die schönsten Radtouren durchs Grüne und natürlich sportliche Neuigkeiten vom BVB zählen ebenso zum Service, wie ein Veranstaltungskalender, wenn nicht gerade die Pandemie die Kulturlandschaft der Großstadt ausbremst.

Neben Berichten über Politik, Wirtschaft, Aktionen von Kita und Schule, besondere Menschen und ihre Erlebnisse aus den City-Stadtbezirken enthält der City-Anzeiger auch viele Stellen- und Kleinanzeigen sowie Angebote.

Wir halten euch auf dem Laufenden!