Blühende Wildblumenwiesen kommen bei den Dortmundern gut an: Der Aufruf der städtischen Gärtner, Flächen vorzuschlagen, wo man sich zukünftig Wildblumenwiesen vorstellen könnte, hat viele gute Ideen ans Licht gebracht.



Die Mitarbeiter des Grünflächenamtes freuen sich über das starke Interesse. Es ist genau das, was das neue Grünflächenamt möchte: Eine Beteiligung der Dortmunder an der Entwicklung des Grüns in der Großstadt. Für die Mitarbeiter des Grünflächenamtes eine Wertschätzung ihrer Arbeit und eine Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein.

Derzeit kommen die Mitarbeiter kaum noch hinterher, was die Beantwortung der vielen Mails und Briefe anbelangt. „Wir versuchen alle Zuschriften zu beantworten. Aber es sind so viele, dass ich um Geduld bitten muss“, sagt Amtsleiter Ulrich Finger. Die Vorschläge zur Schaffung neuer Wildblumenareale sind allesamt aufgelistet. Alle Flächen werden in der kommenden Wochen auf ihre Eignung geprüft. Fest steht aber bereits, dass dies definitiv zu mehr Wildblumenwiesen 2021 führen wird.

Allerdings, so berichtet Ulrich Finger, hätten das Amt auch kritische Beiträge erreicht, von Dortmundern, die beobachtet haben, dass blühende Wiesen gemäht worden sind. „Wenn wir nicht zwei Mal im Jahr mähen, würden die Flächen vergrasen und Blühpflanzen könnten sich nicht durchsetzen“, erklärt Finger. Die Gärtner freuen sich auch weiterhin über Anregungen, Ideen und Hinweise an gruenflaechenamt@dortmund.de.