200 Bäume haben die neuen Architektur-Studierenden der Fachhochschule Dortmund gepflanzt. Sie bilden den ersten Teil eines künftigen Stadtwalds an der Dorstfelder Allee, der zu Beginn eines jeden Wintersemesters vergrößert werden soll. Mit der Aktion „ErstTrees“ will der Fachbereich Architektur den Fokus bereits zum Studienstart auf das Thema Nachhaltigkeit lenken.



„Holz ist unser einziger Baustoff, der nachwächst“, erklärte Prof. Ralf Dietz, Dekan des Fachbereichs Architektur, den Studienanfängern. Der Umgang mit Ressourcen und die Wiederverwertung von Baumaterialien werden immer wichtiger in der Architekten-Ausbildung an der FH Dortmund.

Denn allein in Deutschland ist der Bausektor für 30 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich, vor allem durch die Produktion von Baustoffen. Studierende sollen bereits bei der Planung von Gebäuden berücksichtigen, welche nachhaltigen Ressourcen sie nutzen und wie Materialien wiederverwendet werden können.

Zehn Jahre wird gepflanzt



Für das Projekt „ErstTrees“ hat das Grünflächenamt der Stadt eine gut 3500 qm große Fläche in der Nähe der FH Dortmund zwischen Dorstfelder Allee und Emscherpfad zur Verfügung gestellt. Die nächsten zehn Jahre werden die jeweiligen Erstsemester hier gemeinsam Bäume pflanzen und pflegen, betreut von Guido Kollert, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FH, und seinem „TreemTeam“. Die Aktion soll auch die Identifikation mit der FH stärken. Gepflanzt wurden Hainbuchen, Vogelbeeren und Esskastanien.

Grünflächenamt unterstützt Projekt



Inhaltlich wird das Projekt vom Grünflächenamt unterstützt. „Im Zuge des immer stärker spürbaren Klimawandels ist es ein wichtiges Zeichen junger Menschen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen“, sagt Landschaftsarchitekt Heiko Just als stellvertretender Amtsleiter. Um alle Hygieneregeln einzuhalten, wurde die Aktion auf vier Tage mit jeweils 40 Studierenden verteilt. Projektinitiator Guido Kollert, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FH Dortmund, zeigte den Erstsemestern, worauf sie beim Pflanzen der Bäume achten müssen.