Mit einer Aktion vor dem Landtag haben der Naturschutzbund Deutschland und die Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt den Startschuss für die landesweite Volksinitiative Artenvielfalt gegeben. Unter dem Motto „Insekten retten – Artenschwund stoppen“ sollen in den nächsten Monaten mindestens 66.000 Unterschriften gesammelt werden.

Dann muss sich der NRW-Landtag mit der Volksinitiative beschäftigen. Gefordert wird eine Ausweitung des ökologischen Landbaus, mehr Waldflächen ohne Nutzung, die Ausweitung des Biotopverbundes, ein Verbot chemisch-synthetischer Pestizide in Naturschutzgebieten sowie wirksamer Schutz von Gewässern und Auen.

In Dortmund ist eine zentrale Sammelstelle für Unterschriften der NABU-Insektengarten in der Kleingartenanlage an der Eberstraße 46 (1. Garten links, Garten Nr. 85), der sonntags von 11 bis 16 Uhr geöffnet ist. Auch im AGARD-Naturschutzhaus im Westfalenpark liegen Listen und Infomaterial aus. www.agard.de

Schon bis zur Kommunalwahl am 13. September soll eine möglichst große Anzahl an Unterschriften zusammenkommen, um die Landesregierung und die politische Debatte auf das Thema Artenvielfalt zu richten. An Infoständen und bei Aktionen, u.a. am 8. und 22. August an der Reinoldikirche können auch Unterschriften geleistet oder fertig ausgefüllte Listen abgegeben werden. Wer bei den Infoständen von 10-14 Uhr helfen möchte melde sich unter BUNDteam@bund-dortmund.

Unterschriftsbögen können auf der Internetseite www.artenvielfalt-nrw.de heruntergeladen und doppelseitig (!) ausgedruckt, ausgefüllt und per Post an das Kampagnenbüro (Postfach 19 00 04, 40110 Düsseldorf) geschickt werden.