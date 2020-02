Mit einem Flyer zur Pflege von Baumscheiben unterstreicht das Quartiersmanagement Nordstadt das Motto „Nordstadt natürlich!“. Er regt Anwohner an, selbst in kleinen Beeten an Bäumen ihren Stadtteil zu begrünen.

Bezirksbürgermeister Dr. Ludwig Jörder meint: „Mit mehr als 80 Baumscheiben, die von Anwohnern gepflegt werden, ist es dem Team des Quartiersbüros gelungen, die höchste Dichte an bewohnergetragener Grünpflege aufzubauen. Darauf sind wir stolz. Dieses Engagement wollen wir weiter vorantreiben." Im Flyer geben Grünflächenamt, EDG und NABU Tipps zum Pflanzen, Säen, Gießen und Pflegen. „Mit dieser Nordstadtinitiative verbinden wir die Hoffnung, dass die Botschaft stadtweit auf Resonanz stößt“, sagt Jürgen Hundorf vom Grünflächenamt.