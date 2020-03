Gibt es außer Corona ( der Virus ist ja nicht neu ) nichts anderes mehr zu berichten?

Die Medien überschlagen sich mit Meldungen die zu 90% nur ( davon bin ich überzeugt ) grundlose Panik verbreiten. Auß einer ( 1er ) eventuell verdächtigen Person wird eine Schlagzeile gestalltet als wenn das Ende der Welt bevorstünde.

Ja natürlich haben wir eine Welle von Erkrankungen; und JA besonders anfällige Menschen, bei dehen das Imunsystem nicht zu 100% arbeitet sind eher gefärdet aber Bitte, mit etwas vernünftigen Menschenverstand könnte das alles anders laufen.

Hamsterkäufe von Klopapier? Wozu?

Warum haben die ganzen Supermärkte nicht gleich konsequent durchgegriffen und jemdem Kunden, der mehr als 2 Packungen a 20 Rollen kauft das untersagt? Oder warum durften Leute ganze Einkaufswagen voller Mehl Zucker Konserven etc herrauskarren?

Warum kommt es plötzlich zu so einer Verknappung der ganzen Sachen wenn doch Rund um die Uhr gearbeitet und ausgeliefert wird?

Wir sollten alle mal wieder etwas herunterfahren und uns auch mit anderen Dingen beschäftigen.

Vielleicht mal die Frage stellen:

Wie ist es möglich, das sich so ein Virus plötzlich so schnell hier in Europa ausbreiten konnte und es keine Medikamente gibt.

Warum wurde nicht eher davon abgeraten in Ausbreitungsländer zu reisen um nun angeblich 100000 Deutsche zurückzuholen?

Warum wird im Bundestag darüber diskutiert 1000de Flüchtlinge gerade jetzt aus den Lagern ( sehr große Ansteckungsgefahr ) nach Deutschland zu holen und uns Kontaktsperren auferlegen.

Warum wird gerade ganz aktl. diese Panik der Wirtschaftskrise sooo immens in den Nachrichten verbreitet?



Es stellen sich mir noch mehr Fragen .... und ja es gibt natürlich auch wieder Verschwörungstheorien ... doch wieviel Wahrheit kann da drin stecken ???????

künstliche Verknappung, künstliche Preisanhebungen, usw.......

In diesem Sinne, bleibt alle auf dem Teppich und verbreitet nich noch mehr Panik!