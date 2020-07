Vor 75 Jahren, am 6. und 9. August 1945, wurden die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. Dabei sind bis heute über 500.000 Menschen in den beiden Städten wegen der Strahlung zu Tode gekommen. Ca. 8.500 von denen sind im letzten Jahr gestorben. Die Atombombenkatastrohe ist auch jetzt nach 75 Jahren Gegenwart.

Wir, die Deutsch-Japanische Gesellschaft und IPPNW Dortmund, planen zu diesem Anlass eine Gedenkveranstaltung.

Termin: 6. August 16:30Uhr

Treffpunkt: Am Platz von Hiroshima

Programmablauf:

- 16.30h Platz von Hiroshima. Grußwort von Bürgermeisterin Jörder in Vertretung des OB.

Ansprache von Yoko Schlütermann (Deutsch-Japanische Gesellschaft Dortmund)

- Zug zum Ginkgo-Baum am Stadtgarten

(Geschenk von Dr. med. Hida, Hiroshima, 1988 eingepflanzt zusammen mit OB Samtlebe)

Renate Schmidt-Peters: Gedichte, Heinz-Peter Schmitt zur Geschichte des Ginkgo Baums

- 17.30h Kundgebung am Stadtgarten. Ansprachen von

Sabine Poschmann (MdB, SPD), Marco Bülow (MdB, parteilos), Markus Kurth (MdB, Grüne, angefragt),Ulla Jelpke (MdB, LINKE, Grußwort), Johannes Koepchen (IPPNW-Regionalgruppe Dortmund)

Achten Sie bitte auf Corona-Schutzmaßnahmen.