Für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen gingen die Bauarbeiter in Dortmund auf die Straße. Aus der Region trafen sich Beschäftigte im Tarifkonflikt zum Bagger-Protest in Dortmund. Hintergrund ist der festgefahrene Tarifkonflikt in der Branche.

„Mit ihrem Protest wollen die Beschäftigten den Druck auf die Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde erhöhen. Denn sie sind es, die durch ihre Arbeit den Bau-Boom auch in der Coronakrise am Laufen halten“, sagt Sven Bönnemann, Vize-Regionalleiter der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) Westfalen.

Kein Angebot der Bauverbände

Trotz guter Wirtschaftslage hätten die Bauverbände in der seit Mai andauernden Tarifrunde noch kein Angebot vorgelegt, so die Gewerkschaft. „Der Unmut auf den Baustellen wird immer größer. Während ein Großteil der Republik ins Homeoffice gegangen ist, haben die Bauleute weiter zugepackt. Dafür erwarten sie jetzt eine Anerkennung“, betont Bönnemann. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit beschäftigt das Bauhauptgewerbe in Nordrhein-Westfalen 157.000 Menschen. Bundesweit zählt die Branche gut 850.000 Beschäftigte. Laut Statistischem Bundesamt steigerten Bauunternehmen ihren Umsatz in den ersten fünf Monaten des Jahres trotz Pandemie um 7,1 Prozent. Nach Schätzungen des Ifo-Instituts waren im Juli lediglich zwei Prozent der Beschäftigten im Hoch- und Tiefbau in Kurzarbeit.

IG Bau fordert mindestens 230 Euro mehr

Die IG Bau fordert ein Lohn-Plus von 6,8 Prozent, mindestens jedoch 230 Euro mehr im Monat. Azubis sollen 100 Euro zusätzlich bekommen. Außerdem pocht die Gewerkschaft auf einer Entschädigung der langen, meist unbezahlten Fahrerei zu den Baustellen, die für Beschäftigte oft unkalkulierbar sind.

Schlegel als Schlichter

Nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden stehen die Signale auf Schlichtung. Schlichter ist der Präsident des Bundessozialgerichts, Rainer Schlegel. „Sollte auch dieser Versuch scheitern, steht der westfälischen Baubranche ein heißer Herbst bevor“, so Bönnemann.