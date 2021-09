Auswirkungen des Klimawandels von Trockenheit über Waldbrände bis zu Starkregen mit Überflutungen sind bereits spürbar. "Deshalb muss die nächste Bundesregierung der Reduzierung von Treibhausgasen höchste Priorität geben und deutlich mehr tun, um die international vereinbarten Klimaziele zu erreichen", fordert das Dortmunder Klimabündnis, ein Zusammenschluss aus 34 lokalen Vereinen und Initiativen.

Vor der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, hat das Klimabündnis Dortmund auf seiner Homepage www.klimabuendnis-dortmund.de Hilfen für die Entscheidung veröffentlicht. Hier können die die KandidatInnen in den Dortmunder Wahlkreisen in Bezug auf ihre Aussagen zum Klima überprüft werden, es gibt auch Bewertungen zur Klimarelevanz der Parteiprogramme.