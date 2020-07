Die Corona-Krise hat die Beteiligungsmöglichkeiten der Menschen stark verändert: Veranstaltungen vor Ort finden nicht statt, es gibt weniger Möglichkeiten, sich persönlich zu begegnen, miteinander zu diskutieren, sich einzubringen. Gleichzeitig steigt der Bedarf an direktem Austausch zwischen Politik, Verwaltung und den Bürger, die Menschen möchten mitreden und mitgestalten.



Als neues Angebot für Kommunen hat die Bertelsmann Stiftung daher das Konzept der „Digitalen Bürgerdialoge für Kommunen“ entwickelt. Digitale Bürgerdialoge können dabei helfen, mit den Menschen im Gespräch zu bleiben, Sorgen und Nöte besser zu verstehen, Maßnahmen direkt zu diskutieren. Um das Konzept zu erproben, wurden für die Pilotphase insgesamt zehn Kommunen ausgewählt, die von der Bertelsmann Stiftung bei der Konzeption und Durchführung eines „Digitalen Bürgerdialogs“ begleitet werden. Eine dieser Pilot-Städte ist Dortmund.

Geplant ist der „Digitale Bürgerdialog“ für Anfang September. Interessierte können sich ab Ende Juli für die Teilnahme an der Veranstaltung über die Internetseite www.mitwirken.dortmund.de bewerben.

„Wir freuen uns riesig, dass wir zu den ausgewählten Pilotkommunen gehören“, so Michaela Bonan, Ombudsfrau für Bürgerinteressen und Leiterin des Beteiligungsprojektes "nordwärts". „Gerade in der aktuellen Zeit haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, unsere bisherige, vorwiegend analoge Beteiligungskultur weiterzuentwickeln und um digitale Angebote zu ergänzen. Denn nur so können wir dem Wunsch nach Mitwirkung dauerhaft gerecht werden.“

Der „Digitale Bürgerdialog“ bietet bis zu 75 Dortmundern die Möglichkeit, über einen Zeitraum von rund zwei Stunden digital im Plenum und in Kleingruppen zu diskutieren. Es gibt Raum für die Vermittlung von Informationen, persönlichen Austausch, Feedback und Verbesserungsideen.