In fünf Wochen kommen die Mitglieder des Dortmunder Kreisverbands von Bündnis 90/ Die Grünen zur Nominierung einer Grünen OB-Kandidatur zusammen. Der Kreisvorstand der Dortmunder Grünen freut sich über die Bewerbung von Daniela Schneckenburger als Oberbürgermeisterkandidatin für Dortmund.

Die Kinder- Jugend- und Schuldezernentin, die auch für FABIDO zuständig ist, bringt jahrzehntelange politische Erfahrung in der Kommunal- und Landespolitik mit. Sie war von 1994 bis 2006 Ratsmitglied und ab 2000 auch Fraktionsvorsitzende der Grünen im Dortmunder Rat, von 2006 bis 2010 Landesvorsitzende der GRrünen NRW, von 2010 bis 2015 Dortmunder Landtagsabgeordnete. Seit 2015 trägt sie als Dezernentin für Schule, Jugend und Familie im Verwaltungsvorstand der Stadt Verantwortung und kann damit auch auf Verwaltungserfahrung zurückgreifen.

Als Sozialpolitikerin setzt sie auf Zusammenhalt und Solidarität innerhalb der Stadtgesellschaft und darüber hinaus. Als ehemalige wirtschaftspolitische Grüne Sprecherin der Landtagsfraktion ist es ihr ein Anliegen, dass sich ambitionierter Klimaschutz mit wirtschaftlichem Erfolg und der zukunftsfesten Sicherung von Arbeitsplätzen in Dortmund zusammenbringen lässt.

Mit vielen Neueintritten in die Partei sehen die Grünen der Kommunalwahl 2020 optimistisch entgegen. Mit der Wahl einer KandidatIn für die Oberbürgermeisterwahl eröffnendie Grünen am 6. Februar das Wahljahr 2020.