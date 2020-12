Das wäre die beste Woche gewesen. Noch gestern hat der Handel sich in Dortmund vorbereitet auf die Tage vor Weihnachten, die endlich das "richtige" Weihnachtsgeschäft bringen sollten, denn das haben viele Verkäufer in den Geschäften vermisst, dann überraschte sie gestern die Nachricht vom schnellen Lockdown. Am Sonntag wird mit einer Entscheidung der Ministerpräsidenten gerechnet. Der plötzliche Plan der schwarzgelben NRW-Landesregierung: So schnell wie möglich sollen alle Geschäfte, bis auf die des täglichen Bedarfs schließen, ab Montag muss kein Kind mehr in die Schule gehen und nur, wer keine Möglichkeit zur Betreuung findet, soll sein Kind ab Montag noch in die Kita bringen. Der sich ankündigende Lockdown soll angesichts immer mehr Corona-Infizierter, -Kranker und -Toter vorgezogen werden.

213 weitere positive Testergebnisse waren es gestern alleine in Dortmund. Das Gesundheitsamt meldete einen Inzidenz-Wert von 186,3 neu infizierten Dortmundern in einer Woche pro 100.0000 Einwohner. Und auch drei weitere Todesfälle forderte das Virus. Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt 11.024 positive Tests vor. Aktuell sind 1984 Corona-Infektionen in Dortmund bekannt.

140 Corona-Kranke in Kliniken

Da so viele Neu-Infektionsfälle dem Gesundheitsamt gemeldet werden, kann es derzeit mehrere Tage dauern, bis das Team es schafft, positiv auf das Coronavirus getestete Dortmunder und ihre Kontaktpersonen zu kontaktieren. 140 Corona-Patienten sind zurzeit so schwer erkrankt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden, 32 intensivmedizinisch, davon werden 21 Covid-Erkrankte beatmet.

Und es gibt 3 weitere Covid-19 Todesfälle. Es handelt sich um drei Frauen im Alter von 82 bis 87 Jahren. Alle drei Frauen sind im Krankenhaus verstorben. Insgesamt verstarben damit in Dortmund 70 Menschen ursächlich an Covid-19, weitere 38 mit SARS-CoV-2 infizierte Patient*innen verstarben aufgrund anderer Ursachen.

49 von 297 Intensivbetten frei

Von insgesamt 297 Intensivbetten in Kliniken sind aktuell 49 frei, und rund 9 Prozent von SARS-CoV-2 Patienten belegt. Landesweit liegt der Anteil bei 17,6 Prozent. Auch die 1024 NRW-Bürger, die derzeit von Ärzten und Pflegern auf Intensivstationen versorgt werden und die derzeit 622, die Schwerkranken, die beatmet werden müssen, haben die Landesregierung veranlasst, ihre Strategie im Kampf gegen die Pandemie drastisch zu ändern.

Nicht nur der Handel, Eltern, Schüler, Erzieher, sie alle überraschten die Planungen aus der Landeshauptstadt viel schneller als erwartet landesweit einen Lockdown umzusetzen.

Harter Lockdown geplant

Die Vollbremsung beim Versuch Bildung, Betreuung und Wirtschaft zu schützen trifft Kindergärten, Geschäfte und Schulen. Beabsichtigt ist: