Der Dortmunder SPD-Landtagsabgeordnete Volkan Baran war zu Besuch beim Projekt „Support Faire Integration“ im DGB-Haus. Christiane Tenbensel, Mousa Othman und Aydogan Gül bieten in zwei Beratungsstellen in Nordrhein-Westfalen kostenlose, arbeitsrechtliche Beratung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Drittstaaten an.



Ein Thema, das seit Eröffnung der Dortmunder Beratungsstelle 2018 immer weiter an Brisanz gewinnt, was das Team auch anhand zahlreicher Beispiele illustriert. Dabei ziehen sich die Probleme durch alle Branchen, wenn es auch Konzentrationen im Bereich Pflege und Paketzustellung gibt.

Prekärer Arbeitsmarkt

„Deutschland entwickelt sich immer mehr zu einem Land des prekären Arbeitsmarktes für internationale Arbeitnehmer“, fasst Aydogan Gül die Erfahrungen der Beratungsstelle zusammen.

Seine Kollegin Christiane Tenbensel wird konkret: „Von 2019-2021 hatte das Projekt ca. 2.000 Beratungsfälle in NRW. Aber viele, die unsere Hilfe benötigen, finden den Weg in die Beratung noch nicht.“

Arbeitsrechtliche Vorgaben durchsetzen

Baran zeigt sich am Ende sichtlich bewegt: „Als Gewerkschafter weiß ich natürlich um die Probleme, aber es schockiert mich, das so geballt zu hören. Die arbeitsrechtlichen Vorgaben sind in Deutschland sehr gut, es hapert aber bei der Durchsetzung. Wir brauchen stärkere Kontrollen und mehr Aufmerksamkeit und Stellen für Projekte wie Faire Integration und Support Faire Integration, damit mehr Menschen Hilfe bei der Durchsetzung ihrer Rechte erhalten. Es kann nicht sein, dass der Mindestlohn nicht gezahlt wird, Urlaubstage und Ruhezeiten ignoriert und nicht rechtssichere Knebelverträge abgeschlossen werden. Besonders im Bereich der Anwerbeagenturen für internationale Fachkräfte brauchen wir verpflichtende Kriterien, die es für Einreisewillige transparent macht, ob es sich um ein seriöses Angebot handelt oder nicht. Aktuell gibt es keine Vorgaben, wer eine Agentur eröffnen darf, weshalb viele unseriöse Bewerber auf dem Markt sind.

Wir sind in Deutschland auf internationale Fachkräfte angewiesen um unseren Bedarf zu decken, deshalb sind wir ihnen Respekt und Schutz schuldig.“



Hintergrundinformation:

Support Faire Integration ist eine Unterstützungsstruktur für die 26 Beratungsstellen der Faire Integration in ganz Deutschland innerhalb des Netzwerk IQ. Das Projekt Support Faire Integration wird vom DGB Bildungswerk BUND durchgeführt.

Aufgaben und Inhalte des Projekts sind die Unterstützung der Beratungsstellen, z.B. durch das Erstellen von Informationsmaterialien und Öffentlichkeitsarbeit sowie als Second Level Support für die Berater*innen und in der direkten Beratungsarbeit. Darüber hinaus bietet Support Faire Integration an drei Standorten (Dortmund, Frankfurt am Main, Nürnberg) auch Beratung an und unterstützt dadurch die Beratungsstellen von Faire Integration vor Ort.

Faire Integration arbeitet eng mit dem DGB-Projekt Faire Mobilität und den DGB-Gewerkschaften zusammen.

https://www.faire-integration.de/de/topic/15.support-faire-integration.html