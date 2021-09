Am 18. September ist es wieder soweit: Hunderte Kinder und Jugendliche erobern bei der Familien-Fahrrad-Demo Kidical Mass die großen Straßen der Stadt. Die Teilnehmenden versammeln sich um 14 Uhr auf dem Friedensplatz. Anschließend fährt der Tross mit viel Spaß und Musik durch die Stadt.

In den vergangenen Jahren war es immer ein großes Spektakel, wenn der Wall und die mehrspurigen Hauptstraßen ganz in Kinderhand waren und man statt des Dröhnens der Motoren überall Fahrradklingeln und lachende Kinder hören konnte. In diesem Jahr haben haben sich die Organisatoren Aufbruch Fahrrad Dortmund und VeloCityRuhr etwas Neues einfallen lassen: Erstmals wird es Zubringer zur Kidical Mass geben. Diese starten aus Dorstfeld, Eving, Hörde, Marten, der Nordstadt und Wambel zwischen 12.30 und 13.30 Uhr.

Zubringerstrecken erst ab 9 Jahren



Während bei der eigentlichen Kidical Mass Kinder jeden Alters mitfahren können, sind die Zubringer aufgrund der Länge und der Steigung erst ab einem Alter von etwa neun Jahren geeignet. Sowohl die Kidical Mass als auch die Zubringer werden von der Polizei begleitet und gesichert.Die Kidical Mass ist ein großer Spaß für alle Beteiligten, hat aber auch einen ernsten Hintergrund. „Wir wollen eine Stadt, in der Kinder sicher Rad fahren können“, sagt Peter Fricke vom Organisationsteam. Bisher sei das auf vielen Strecken nicht möglich. Darum müsse die Radverkehrsplanung in Dortmund sich künftig an den Bedürfnissen eines zehnjährigen Kindes orientieren.

„Kinder dürfen ab dem Alter von zehn Jahren nicht mehr auf dem Gehweg fahren“, erklärt Fricke. „Also muss die Infrastruktur, die sie dann benutzen, für sie auch funktionieren.“ Dazu müssten viele Dinge anders gemacht werden als bisher. Die wesentlichen Änderungen seien jedoch sehr einfach.

„Erstens muss der Auto-Durchgangsverkehr aus den Nebenstraßen herausgenommen werden, damit das Fahren dort auch ohne Radweg sicher ist“, sagt Fricke.

Zweitens müssten auf Hauptstraßen mehr und bessere Radwege mit stärkerer baulicher Trennung vom Autoverkehr angelegt werden, denn Hauptstraßen ohne Radwege funktionierten für Kinder genauso wenig wie aufgemalte schmale Streifen.

„Und drittens muss das Falschparken endlich bekämpft werden“, fordert Fricke, denn Kinder könnten mit den Gefahren, die von parkenden Fahrzeugen auf Radwegen ausgehen, schlechter umgehen als Erwachsene, weil sie Entfernungen, Abstände und Geschwindigkeiten nicht gut einschätzen können.

Kidical Mass weltweit



Die Kidical Mass Dortmund ist mit diesem Anliegen nicht allein: Am Aktionswochenende 18./19. September findet weltweit in über hundert Städten eine Kidical Mass statt. Mit 1400 Teilnehmenden im Jahr 2020 hält die Kidical Mass Dortmund den Beteiligungsrekord. „Das zeigt, dass die Menschen wollen, dass sich endlich etwas ändert in Dortmund und die Stadt kinder- und fahrradfreundlich wird“, sagt Felix Fesca vom Organisationsteam und ergänzt: „Wir sind natürlich sehr gespannt, ob Dortmund am Samstag den Weltmeistertitel verteidigen kann!“ Und noch eine Besonderheit gibt es. Dortmund hat wohl die einzige Kidical Mass weltweit, bei der ein ganzer Radschnellweg Teil der Route ist. „Die Gemütlichkeit der Stadt bei der Planung des Radschnellwegs Ruhr macht es möglich“, meint Fesca. Nach sieben Jahren Planung und Bau habe der Schnellweg in Dortmund immer noch eine sehr kindgerechte Länge von wenigen hundert Metern und könne darum gut in die Route der Kidical Mass integriert werden. „Wäre der 23 km lange Dortmunder Abschnitt schon fertig, wie es für das Jahr 2020 angekündigt war, wäre das natürlich nicht möglich“, sagt Fesca. „Die enorme Verzögerung zeigt, wie quälend langsam die Stadt bei Planung und Bau von Radwegen ist“, so Fesca weiter. Ändern werde sich das erst, wenn der massive Personalmangel behoben werde.

Ziel geändert: Tremoniapark

In diesem Punkt hat es eine Änderung der ursprünglichen Planung gegeben: Auf Plakaten und Flyern wird noch der nahe gelegene Westpark genannt. In Absprache mit der Polizei wird stattdessen der Tremoniapark angesteuert, wo deutlich mehr Platz ist.Informationen über Startpunkt und -zeit der Zubringer sind unter kidicalmass-dortmund.de zu finden.