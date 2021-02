In einer Videokonferenz tagten die Mitglieder des Gestaltungsbeirates. Oberbürgermeister Thomas Westphal begrüßte dazu Prof. Christian Schlüter, erneut zum Vorsitzenden gewählt, Architekt Christian Decker als Vertreter.



Neu in der Runde der externen Fachleute ist Architekt Achim Pfeiffer als Fachmann für denkmalgerechtes Bauen, der an der FH Dortmund „Baukonstruktion und Bauen im Bestand“ lehrt. Die international tätige bildende Künstlerin Prof. Vera Lossau wurde ebenfalls neu in den Gestaltungsbeirat berufen.

Städtebauliche Konzepte beraten



Seit 19 Jahren berät der Gestaltungsbeirat in Dortmund Bauherrschaft, Architekten und Planer bei Konzepten und Projekten. 124 Sitzungen in rund 880 Projekte wurden beraten. Im Vorjahr waren Themenbereiche und beispielhafte Projekte städtebauliche Konzepte für Stadtquartiere, Bauvorhaben auf Phoenix West, wie etwa der Neubau eines Bürogebäudes mit Tageseinrichtung für Kinder und Parkdeck. Mehrfach empfahl man ein Qualifizierungsverfahren. Mehrere Wettbewerbsverfahren wurden so unter Beteiligung des Gestaltungsbeirates durchgeführt. Der Gestaltungsbeirat wird im November zwanzig Jahre alt.