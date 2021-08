Am 24. September geht Fridays for Future mit viel Unterstützung auf dieStraße: Weitere Klima-Gruppen wie Parents for Future und Campus forFuture organisieren den globalen Klimastreik mit. Es sind wieder mehrere Demonstrationszüge mit dem Fahrrad und zu Fuß geplant, die in der Innenstadt zusammentreffen. Dazu kommen weitere Aktionen an zentralen Plätzen.

Kurz vor der Wahl soll der Fokus verstärkt auf das Thema Klima gelegt werden."Diese Bundestagswahl ist unsere letzte große Chance. Wir können echten Klimaschutz hierzulande politisch auf den Weg bringen, wenn wir dieseWahl zur Klimawahl machen", so Lena Kah von Fridays for Future. Esbrauche einen Weckruf, um nach zwei Jahren andauernder Katastrophenmeldungen die Menschen wieder zu versammeln. Angesichts dieser Umstände haben sich die AktivistInnen von Fridays for Future Unterstützung geholt: die nahestehenden Parents for Future und die Hochschul-Gruppe Campus for Future übernehmen mit ihnen zusammen die Planung.

Menschen sind weiter

Marc Schmitt-Weigand von den Parents dazu:"Wir rufen alle Menschen auf, denen ihre Zukunft, die Zukunft ihrerKinder und die ihrer Enkel am Herzen liegt, mit uns am 24. September auf die Straße zu gehen. Die Menschen in unserem Land sind viel weiter als die Politik und wollen echten Klimaschutz." Dieser Wille müsse sichtbarwerden, um Druck auf die Parteien auszuüben, so Schmitt-Weigand weiter. Bisher sind drei Demonstrationszüge zu Fuß und drei mit dem Fahrrad angemeldet.

Mitmach-Aktionen



Für alle, die nicht daran teilnehmen können, werde es Mitmach-Aktionen im Vorfeld geben. Und all das mitten in der nächsten Infektionswelle? Sollte es die Pandemie-Situation erfordern, haben dieVeranstalterInnen vorgesorgt: "Wir passen unser Hygienekonzept dengeltenden Auflagen an. Dass das funktioniert, haben die Fridays jabereits im letzten Jahr gezeigt. Klimaschutz und Gesundheitsschutzgehören zusammen", versichert Erik Latos von Campus for Future.