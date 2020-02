"Alle zusammen gegen Rassismus" skandierten heute Abend in Dortmund hunderte Menschen, die nach dem Anschlag in Hanau, bei dem ein Attentäter gestern zehn Menschen tötete auf die Straße gingen. In Dortmund solidarisierten sich mit einem Demonstrationsmarsch durch die Innenstadt viele mit den Opfern in Hanau.

Ausgrenzungen und Vorurteile, so hieß es bei der laufenden Kundgebung bei der Demonstration über den Westenhellweg, seien das, womit Migranten lebten. Hanau zeige reale Gefahren von Hass und Rassismus.

Hunderte Dortmunder folgten der Demonstration in der City. "Es gibt keine schlechten und guten Ausländer", so eine Sprecherin, "es sollte egal sein, wo ich herkomme." Rassismus stecke in vielen Köpfen", sagt sie , "in mehr Köpfen, als die Menschen wahrhaben wollen."