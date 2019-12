Ladesäulen für E-Autos

Mit der Inbetriebnahme von acht Elektroladestationen am Günter-Samtlebe-Platz sowie der Aufnahme von 16 neuen E-Fahrzeugen in den Fuhrpark forciert DEW21 den Ausbau der eigenen Elektromobilität. Mittlerweile können E-Autos an 180 Ladesäulen und rund 400 Ladepunkten in Dortmund aufgeladen werden – auf dem Gelände des Energieversorgers befinden sich Ladeplätze für 24 E-Fahrzeuge.

Die DEW21-Flotte zählt aktuell 36 E-Fahrzeuge. Dr. Bernd Ramthun, Geschäftsführer DONETZ: „Die acht neuen Ladesäulen sind zunächst voranging für die 16 neuen BMW I3 vorgesehen, diese werden vor allem von DONETZ-Außendienstmitarbeitern genutzt.“ 20 weitere Ladesäulen, ergo 40 Ladepunkte, werden 2020 im Bereich der DEW21-Hauptverwaltung eingerichtet. Weitere 20 Elektrofahrzeuge werden den Fuhrpark von DEW21/DONETZ ergänzen. Im Sommer sind dann 21 Prozent der Fahrzeuge des Unternehmens reine elektrische und Hybridfahrzeuge.