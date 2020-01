Noch leben die Bewohner der Saarlandstraße an einer Baustelle, Aber die Straße soll lebenswerter werden, wünschen sich die Grünen im Stadtbezirk Innenstadt-Ost. Wenn die unterirdischen Bauarbeiten beendet sein werden, bestehe die Chance, mit einer neuen Planung die Aufenthaltsqualität zu steigern und dabei die Erreichbarkeit der Läden und Lokale für den emissionsfreien Verkehr zu verbessern.

„Die Saarlandstraße mit ihren vielen kleinen Geschäften, Restaurants, Kneipen, Cafés und Supermärkten ist ein lebendiger Mittelpunkt des Viertels. Hier sind deshalb viele Menschen unterwegs, die das gute und wohnungsnahe Angebot nutzen“, so Christiane Gruyters, Sprecherin der Grünen in der Bezirksvertretung Innenstadt- Ost, die als Anwohnerin ihr Viertel sehr gut kennt.

Doch derzeit leiden Händler und Anwohner unter der Baustelle. Die soll zwar bis Ende des Monats abgeschlossen werden, doch in Teilbereichen werde anschließend weiter gebaut. Schmale Durchgänge und holprige Wege sind für Ältere mit Rollator eine Herausforderung.

Wirtschatfsförderer sammeln Ideen

Da auch die Geschäfte extrem von den Auswirkungen der Bauarbeiten betroffen sind, lädt die Wirtschaftsförderung sie gemeinsam mit der Interessensgemeinschaft am Mittwoch, 22. Januar ein, um zu erörtern, wie die Nachteile und Einbußen durch die Baustelle positiv ausgeglichen werden können.

Wie es nach den Bauarbeiten zukünftig aussehen soll, damit will sich auch die Bezirksvertretung in ihrer öffentlichen Sitzung am Dienstag, 28. Januar, beschäftigen. „Damit die Straße noch attraktiver wird, wollen wir hier mehr Bäume pflanzen, Bänke aufstellen und vor allem den Menschen das Queren der Straße erleichtern“, nennt die Grünen-Sprecherin einige Ideen: Dazu müsse der etwa 20 Meter breite Straßenraum der Saarlandstraße neu aufgeteilt werden.

Straßenraum neu aufteilen für Allee

"Stadtbildprägend ist eine dreireihige Baumallee, die Schatten spendet und das Klima verbessert. Die Gehwege haben eine Breite von circa 3,50 Meter, die durch Grünstreifen mit Bäumen und Parkplätzen sowie Be- und Entladezonen von den Fahrbahnen getrennt werden. In der Mitte der Straße wird eine dritte Baumreihe mit Grünstreifen angelegt, die das Queren dieser Geschäftsstraße für Fußgänger erleichtert", So Gruyters. Die Fahrbahnen mit der Tempo-30-Regelung teilen sich Rad- und Autoverkehr, beschreibt die Grüne die Planung.

Merh Grün, Bänke, Ladestellen

An möglichst vielen Stellen sollen Bänke aufgestellt werden, damit das Viertel seniorenfreundlicher wird. Außerdem sollen viele Geschäfte dazu angeregt werden, bei dem Projekt „Nette Toilette“ mitzumachen. Für die Radfahrer werden viele Fahrradabstellbügel aufgestellt, und an strategisch günstigen Stellen werden Ladestationen für Pedelecs und E-Bikes sowie E-Autos errichtet.

Christiane Gruyters: „Diese Vorstellungen werden wir in die Diskussion um die Umbaupläne einbringen. Es geht uns um eine Verbesserung der städtebaulichen Qualität und der klimafreundlichen Umgestaltung der Saarlandstraße im Sinne der Anwohner".

Busse werden umgeleitet

Wegen der Bauarbeiten auf der Saarlandstraße, zwischen Dresdener Straße und Alter Mühlenweg, kann weiterhin bis Mitte 2020 der Bereich in Richtung Funkenburg / Hörde nicht befahren werden. Die Buslinien 452 und 453 fahren weiterhin Umleitungen, teilt indes DSW21 mit.

Die Buslinie 452 wird ab sofort zur besseren Anbindung der gesperrten Saarlandstraße über die Ruhrallee umgeleitet. Hierfür wird eine zusätzliche Ersatzhaltestelle auf der Saarlandstraße Höhe Hausnummer 38 eingerichtet.