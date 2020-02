Wer Bus und Bahn fährt, ist auf pünktlichen und zuverlässigen öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) angewiesen. Bei den Stadtbahnen sei dieses Ziel in Dortmund mehr als erreicht, legt DSW21 jetzt in einem Bbericht über die Qualität vor. Nicht so gut sieht es für Busnutzer aus, Baustellen und Verkehrsunfälle behindern den Busverkehr.

Im jetzt von DSW21 vorgelegten Qualitätsbericht für 2018 werden für alle Bus- und Bahnverkehre von DSW21 die Qualität sowie die Mess- und Berechnungsverfahren dargestellt. Betrieb, Personal, Information, Vertrieb und Service, Fahrzeuge, Haltestellen und Sicherheit werden im Bericht mit Standards definiert. Die Zielwerte werden jährlich im Dialog mit der Stadt festgelegt und von DSW21 gemessen, ausgewertet und im Bericht aufbereitet.

Für 2018 wurden erstmalig für einen Soll-ist-Vergleich Ziele für die Qualitätskriterien vereinbart. Der Bericht wurde im Arbeitskreis der Dortmunder Politik zum Qualitätsmanagementsystem im kommunalen ÖPNV vorgestellt und diskutiert.

Kundenbarometer bestätigt hohe Qualität

Er zeige, dass sich die Qualität der Leistungen von DSW21 weiter auf einem hohen Niveau befinden. Dies bestätige sowohl das ÖPNV-Kundenbarometer, als auch die aus objektive Erhebungen, wie das Testkundenverfahren.

Der Qualitätsbericht gibt Aufschluss über die Zufriedenheit der Fahrgäste im ÖPNV in Dortmund sowie darüber, mit welchen der Leistungen sie besonders zufrieden und wo Defizite festzustellen sind. Die Ergebnisse liefern eine Grundlage für gezielte Leistungsverbesserungen.

Beim Kundenbarometer wurde deutlich, dass Verfügbarkeit und Pünktlichkeit für Fahrgäste als sehr wichtig eingestuft werden.

Positiv fiel auf, dass im Stadtbahnbereich die Zielwerte für die Verfügbarkeit und der Pünktlichkeit sogar überschritten wurden.

Bei den Bussen sind die Ergebnisse weniger positiv: Unfälle und kurzfristige Baustellen behindern den Linienverkehr. Dies will DSW21 mit der Stadt optimieren. Für die Fahrgäste sind auch direkte Anschlüsse wichtig. Daher soll hierfür in den nächsten Jahren das Qualitätsmanagementsystem weiter entwickelt werden.

Hintergrund