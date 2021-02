Der Klimawandel ist auch in Dortmund sichtbar und spürbar. Starkregenereignisse, Überflutungen und heiße Tage mit über 35°C sowie tropische Nächte mit über 20°C in Dortmund haben sich merklich gehäuft.

„Die Stadtverwaltung muss daher auf die Veränderungen des Klimas reagieren und diese in ihren alltäglichen Verwaltungsprozessen mitdenken“, macht Dr. Uwe Rath, der Leiter des Umweltamtes, klar. Am Donnerstag, 25. Februar, lädt die Stadt alle Dortmunder ein, von 17 bis 19.30 Uhr sich bei der Abschlussveranstaltung zum Masterplan per Live-Stream auf www.mikado.dortmund.de über die Maßnahmen zu informieren und sich dabei auch mit Fragen per E-Mail (mikado@dortmund.de) zu beteiligen.

Klimawandel berücksichtigen



Der Masterplan ingerierte Klimaanpassung kurz MiKaDo zeigt auf, wie Anpassungen an den Klimawandel bei Stadtplanung, Bauleit- und Umweltplanung sowie in den Bereichen Gesundheit, Sozial- und Rettungswesen mitgedacht werden. „Wir sind dankbar, dass an diesem Masterplan so viele Kollegen aus der Stadtverwaltung mitgemacht haben“, berichtet Sophie Arens, zuständig für Klimafolgenanpassung im Umweltamt. „Damit können wir als Stadtverwaltung dem Klimawandel mit seinen vielfältigen Auswirkungen besser begegnen.“

Ergebnisse werden präsentiert



Neben der Ergebnispräsentation gibt es eine Podiumsdiskussion „Dortmund packt an – klimaresilient in die Zukunft“. Zu Gast sein werden Ludger Wilde, Dezernent für Umwelt, Planen und Wohnen, Dr. Uwe Rath, Fachbereichsleiter Umweltamt, Birgit Niedergethmann, stellv. Leiterin Stadtplanungs- und Bauordnungsamt, Dr. Hans-Guido Mücke, stellv. Fachgebietsleiter Umweltmedizin und gesundheitliche Bewertung, Umweltbundesamt sowie Fabian Lauer, Referatsleiter Industrie, Energie und nachhaltiges Wirtschaften bei der IHK.

Umweltministerium hat Plan gefördert



Das Online-Publikum kann dabei auch Fragen an das Podium richten. Der Masterplan wurde mit zahlreichen Analysen und im Rahmen eines breit angelegten verwaltungsinternen Beteiligungsprozesses durch die Koordinierungsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung im Umweltamt mit zwei Gutachterbüros erarbeitet. Gefördert wurde der Masterplan vom Bundesministerium für Umwelt. Näheres online unter: https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/umwelt/umweltamt/klimaschutz_energie/klimafolgenanpassung/index.html