Die Stadt Dortmund hat dem NRW-Gesundheitsministerium heute mitgeteilt, dass sie beabsichtigt die Schulen wieder zu schließen. "Leider hat der Gesundheitsminister in einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass sein Ministerium diese Schließung ablehnen wird", heißt es aus dem Rathaus. Genauere Details zur Begründung liegen der Stadt zwar noch nicht vor, aber es findet morgen in Dortmund auf Anordnung des Landes wieder Präsenzunterricht statt.

Die Stadt Dortmund hält eine Schließung der Schulen aufgrund der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens aber weiterhin für notwendig und will gegenüber dem Land in den nächsten Tagen weitere Handlungspläne vorlegen.

819 Infektionen aktuell bekannt

Heute meldet das Dortmunder Gesundheitsamt 95 positive Testergebnisse. Von den Neuinfizierten lassen sich 30 Personen 14 Familien zuordnen. Zurzeit befinden sich 2312 Menschen in Quarantäne.

Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt 19.266 positive Tests vor. 18.130 Menschen gelten als genesen. Aktuell sind 819 Menschen in Dortmund mit dem Virus infiziert. Nach der Berechnung der Stadt Dortmund anhand der RKI-Methodik wird der Inzidenz-Wert mit den heutigen Zahlen 79,6 betragen.

Insgesamt 458 Fälle von Varianten

Bis jetzt sind in Dortmund insgesamt 458 Infektionsfälle mit Virusvarianten nachgewiesen. In allen Fällen handelt es sich um die britische Variante (B.1.1.7). Hinweis: Dies ist keine Teilmenge der tagesaktuellen Neuinfektionen, sondern eine Teilmenge der gesamten Infektionsfälle.

Zurzeit werden in Dortmund 72 Corona-Patienten stationär behandelt, darunter 25 intensivmedizinisch, davon wiederum 18 mit Beatmung.

Bedauerlicherweise ist heute ein Mann im Alter von 67 Jahren ursächlich an COVID-19 nach längerem Krankenhausaufenthalt gestorben. In Dortmund verstarben bislang 209 Menschen ursächlich an Covid-19, weitere 108 mit Covid-19 infizierte Patienten verstarben aufgrund anderer Ursachen.