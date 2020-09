Die nächste Panne nach nicht wählbaren Ratskandidaten in Dortmund folgt jetzt bei der OB-Stichwahl : Nicht alle Briefwahlunterlagen werden bis heute zugestellt. Das Wahlbüro hat heute Informationen darüber erhalten, dass rund 1000 Briefwahlunterlagen erst morgen, Donnerstag, 24. September, zugestellt werden.

Grund für die Verzögerung war ein Kommunikationsproblem zwischen dem externen Druckdienstleister und der mit dem Versand betrauten externen Postdienstleister. Die Rücksendung auf dem Postweg könnte dazu führen, dass die Unterlagen nicht mehr bis Samstag im Wahlbüro eingeliefert werden.

So kommen die Stimmen noch an

Das Team im Wahlbüro rät Briefwählern, die erst morgen die Unterlagen erhalten, den Wahlbrief bis Sonntag 10 Uhr in den Stadtbezirken in die Briefkästen der Bezirksverwaltungsstellen oder bis Sonntag 16 Uhr in die Hausbriefkästen des Stadthauses und des Rathauses einzuwerfen. Die Briefkästen werden regelmäßig geleert und der Transport in das Wahlbüro ist sichergestellt.



Die Bezirksverwaltungsstellen:

Aplerbeck, Aplerbecker Marktplatz 21, 44287 Dortmund

Brackel, Brackeler Hellweg 170, 44309 Dortmund

Eving, August-Wagner-Platz 2-4, 44339 Dortmund

Hörde, Hörder Bahnhofstr. 16, 44263 Dortmund

Hombruch, Domänenstr. 1, 44225 Dortmund

Huckarde, Rahmer Str. 15, 44369 Dortmund

Lütgendortmund, Limbecker Str. 31, 44388 Dortmund

Mengede, Am Amtshaus 1, 44359 Dortmund

Scharnhorst, Gleiwitzstr. 277, 44328 Dortmund

Ferner besteht die Möglichkeit, im Briefwahlbüro im Rathaus Briefwahlunterlagen zu beantragen und die Stimme direkt dort abzugeben. Das Briefwahlbüro ist am Donnerstag und Freitag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Dortmunder, die Briefwahlunterlagen beantragt haben, diese aber nicht mehr rechtzeitig erhalten, haben die Möglichkeit, den ausgestellten Wahlschein für ungültig erklären zu lassen, sodass der Wahlscheinvermerk gelöscht wird und am Sonntag, 27. September, im Wahllokal dann wie gehabt gewählt werden kann. Um dies zu gewährleisten, ist es zwingend notwendig, sich bis Freitag um 18 Uhr mit dem Wahlbüro unter Tel: 0231 50 10 931 in Verbindung zu setzen.

Sollten die Briefwahlunterlagen dann doch noch ankommen, dürfen diese nicht mehr genutzt werden.