Den wohl derzeit wichtigsten Minister begrüßte heute die Dortmunder CDU bei ihrer ersten Hybrid-Veranstaltung mit rund 100 Besuchern bei der KVWL und vielen mehr online bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen Lippe. Ohne Händeschütteln, dafür mit Mundschutz beantwortete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zahlreiche Fragen zum Kampf gegen das Corona-Virus und die Lehren daraus. Er nahm Lob vom Apoptheker mit aus Dortmund, die Sorgen der Ausbilder und Pflegenden, die Schulprobleme durch Masken für Hörgeschädigte und die Angst um Demente durch das Besuchsverbot.

Gesundheitsminister Spahn nahm Stellung zur Zahlung der Corona-Tests, Maskenpflicht und Kontrollen, Besuchsverboten, Impfungen und auch Feiern nach Fragen von Besuchern im Saal, aber auch Online-Zuschauern im Internet.

Jeden Tag Dinge neu aushandeln

"Hier geht's ja um was", sagt Spahn, "um fundamentale Rechte", und berichtet vom Besuch in Wuppertal zuvor und von der Diskussion mit Schaustellern heute in Lüdenscheid: "Die sehen das anders, als Patienten, die mit dem Tode ringen." Auch der Busunternehmer sehe Corona anders , als die Intensivpflegekraft. Wichtig sei es im Gespräch zu bleiben. "Man kann seine Meinung haben, aber man muss die Würde des anderen wahren. "Es geht nicht darum, um Wahrheiten zu ringen", stellt Spahn klar, "sondern um Fakten. Kompromisse müssen abgewogen werden." Wichtig sei es, auf der Basis wie die Welt ist, den richtigen Ausgleich zu finden und jeden Tag die Dinge neu auszuhandeln.

"Wir sind vergleichsweise gut durch die Krise gekommen"

Jeden Tag lerne man dazu, meint der Gesundheitsminister und es ruckle auch mal, "aber nicht entscheiden, das habe er gelernt, das habe auch Folgen." Dass Deutschland gut durch die Krise komme, verdanke es vielen, Ehrenamtlichen auch Pflegekräften und Mitarbeitern in Laboren, die jedes Wochenende durcharbeiten.

"Der Applaus alleine reicht nicht"

"Alleine der Applaus reicht nicht", meint Jens Spahn, aber er sei eine Wertschätzung. Und das werde sich durch die Krise tragen und sich auch auswirken.

Zur Maskenpflicht meint Spahn:" Über 90 Prozent der Deutschen tragen die Entscheidungen und die Alltagsregeln mit und die könnte man sonst auch gar nicht durchsetzen, sonst wären wir ein Polizeistaat."

Jetzt, betont Jens Spahn, jetzt gehe es darum, das Erreichte jetzt auch zu sichern. Und er erinnert an viele Nerven, die Eltern und Kinder gelassen haben beim Distanzunterricht während der Schul- und Kita-Schließung. Es gehe jetzt darum, dass Schulen und Kitas unter Corona-Bedingungen im Regelbetrieb weiter machen können, so das Ziel des Bundesministers. Und auch darum, dass Wirtschaft und Handel im Regelbetrieb weiter laufen. Und auch im Gesundheitsbereich und in der Pflege müsse der Betrieb, soweit es eben geht, wieder laufen.

Das schafft man ohne große Feier

Zum Thema Feiern sagt er klar: "Es gibt Bereiche, auf die kann man schon mal länger warten, in einem Jahrhundertereignis. Das schafft man auch ohne große Feier." Das Virus breite sich da aus, wo Menschen gesellig sind. Nicht er sei der Spaßverderber, sondern das Virus.

"Und erst wenn wir das gut unter Kontrolle haben, dann gehen wir den nächsten Schritt", setzt der Bundespolitiker auf Geduld im langen Kampf gegen die Pandemie. Und das Deutschland da so stark sei, geht laut Spahn auf die 16 Bundesländer, die vielen Landräte und Politik und Verwaltung vor Ort zurück, welche die Krise managen.

Verantwortung vor Ort macht stark

"Die Verantwortung vor Ort macht in der Krise stark", wendet er sich gegen den Ruf nach einheitliche Regelungen, "wenn wir der Lage angepasst, an einem Strang zeihen, sind wir stärker", betont der Bundespolitiker. Trotz der Pandemie wünscht sich der Jens Spahn eine hohe Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl, ob per Briefwahl oder in der Schlange vorm Wahllokal, denn vor Ort werde viel geleistet. Bürgermeister zu werden, vergleicht das Mitglied des CDU-Präsidiums, das ist das herausforderndste Amt, "denn der Minister steigt gleich ins Auto und der Oberbürgermeister ist vor Ort und muss alles mitverantworten."