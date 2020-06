Da schütteln Passanten an der Straße Am Kai den Kopf. Auch Lutz Hinninger. Als gelegentlicher Radfahrer und Fußgänger der Wege an und um den Phönix-See, wundere ihn die Gleichgültigkeit einiger Nutzer beim "Parken" der Roller. Sein Foto zeige eine typische Szene am Vormittag an der Einmündung Am Kai, wo die abgestellten Fahrzeuge den gesamten Gehweg versperrten, obwohl eine Abstellbucht direkt verfügbar sei. Rücksicht wünscht er sich.