In Dortmund sind aktuell noch mehr als 1.000 Jugendliche auf Ausbildungssuche. "Viele glauben, dass durch Corona es nicht möglich ist in diesem Herbst noch in eine Ausbildung zu starten. Das ist aber falsch", macht Arbeitsagentur-Sprecherin Sibylle Hünnemeyer Mut, sich zu informieren, denn es gibt noch viele offene Stellen.



Für viele Jugendliche und Unternehmen beginnt der Endspurt am Ausbildungsmarkt später als gewohnt. Die Pandemie hatte die Vermittlung im Frühjahr ausgebremst, der Lockdown erschwerte Auswahlverfahren. Inzwischen wurden viele Beschränkungen aufgehoben, die Betriebe haben sich auf die neue Situation eingestellt und teilweise etwas mehr Klarheit über die Zukunft. Deshalb können sie sich jetzt, später als sonst, wieder um die Suche nach Auszubildenden kümmern.

Es gibt noch viele offene Ausbildungsangebote. Die Unternehmen haben nicht vergessen, dass ihnen vor der Corona-Krise die Fachkräfte fehlten und wissen um die demografische Herausforderung der kommenden Jahre. Sie wollen daher konsequent auf den Nachwuchs setzen – auch jetzt.

Angebot ist noch groß und bunt



Aktuell sind in Dortmund noch rund 1.300 offene Ausbildungsstellen gemeldet. Ausbildungsstellen in kaufmännischen Berufen führen die Liste der offenen Plätze an. Aber auch in der Lagerlogistik, in Arztpraxen und im Handwerk werden noch Auszubildende gesucht. Dazu gibt es auch noch eine große Zahl an freien Stellen in der IT-Branche und auch in der Pflege. Wer ein wenig flexibel ist und auch innerhalb einer Berufsfamilie sucht, kann auch jetzt noch mit einer Ausbildung beginnen.

Wenn Probleme in der Berufsschule auftreten, durch verpassten Unterricht, bieten das Jugendberufshaus und die Kammern eine besonders intensive Unterstützung an. Dazu gehören eine Art Nachhilfe und auch eine Förderung und Begleitung junger Menschen und ihrer Betriebe über die gesamte Ausbildung hinweg.

Offene Ausbildungsstellen



Eine Übersicht der offenen Ausbildungsstellen steht unter www.jugendberufshaus-dortmund.de sowie auch weitere Informationen und Veranstaltungshinweise Die Berufsberatung im Jugendberufshaus an der Steinstraße berät zu allen Fragen rund ums Thema Ausbildung. Auch Schulsprechstunden und Beratungsgespräche werden in allen Schulen ab sofort wieder angeboten.

Berufsberatung



Für ein persönliches Beratungsgespräch ist die Berufsberatung montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar unter Tel: 842 98 60. Die Onlineanmeldung für eine Beratung erfolgt unter www.jugendberufshaus-dortmund.de. Auch beim Erstellung von Bewerbungsunterlagen und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche hilft der Bewerberservice.

Freiwilligendienste



Offene Angebote gibt's auch für Freiwilligenjahre und im Bundesfreiwilligendienst. So unterschiedlich wie die Jugendlichen sind die noch rund 1.300 offenen Ausbildungsstellen in diesem Jahr, in die das Jugendberufshaus noch vermitteln kann.