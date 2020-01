Wer glaubt, dass sich 2019 am 19. 9. besonders viele Paare trauten, liegt falsch. Das leicht einprägsame Datum war als Hochzeitstag in Dortmund nicht so gefragt - vielleicht, weil es ein Donnerstag war. Von den 2661 Eheschließungen im vergangenen Jahr waren drei Samstage im Juli, August und September die beliebtesten Trautage.

115 gleichgeschlechtliche Ehen (60 männliche Paare und 55 weibliche Paare wurden von Dortmunder Standesbeamten 2019 geschlossen.Davon waren 49 (91 Paare im Jahr 2018) "Wiederholungstäter", die bereits eine Lebenspartnerschaft haben registrieren lassen und diese in eine Ehe "umgewandelt" haben.

Bis zum 21.12.2019 wurden 387 Bürotrauungen ohne feierliche Zeremonie im Büro des Standesbeamten durchgeführt.Diese "Tischhochzeiten" fanden direkt im Anschluss an die Entgegennahme der Anmeldung der Eheschließung statt. Die meisten Bürotrauungen wurden wieder im Dezember durchgeführt.

Die beliebtesten Ambientetrauorte des Jahres waren mit Abstand die Kapelle Wischlingen mit 102 Eheschließungen (137 Trauungen 2018), 44 Paare gaben sich auf der Zeche Zollern das Ja-Wort.

( 63 Trauungen 2018). Im Haus Rodenberg wurden 38 Ehen geschlossen, das

Brauereimuseum wählten 35 Brautleute und im Schloß Westhusen trauten sich 24 Paare. Das Signal Iduna Station punktete mit 19 Eheschließungen, am 19. 9. gleich 5 Mal.

Und im September trauten sich die meisten Dortmunder (281). Den zweiten Platz nimmt der

August mit 275 Hochzeiten und Oktober mit 256 ein.

Die beliebtesten Trautage waren:

7.9. 2019 (37 Trauungen)

24. 8.2019 (34)

15. 6.2019 (33)

31. 5. 2019, 21. 6.2019 und 19. 9.2019 (32)

31. 8. 2019, 14. 9. 2019 (31)

6. 7. 2019, 21.12. 2019 (30)