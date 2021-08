Das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt hat mithilfe eines Verkehrsgutachterbüros für das Quartier rund um die Westerbleichstraße einen Vorentwurf für eine Bewohnerparkzone und damit einhergehende Bewirtschaftungsmaßnahmen erarbeitet. Die geplante Bewohnerparkzone „Westerbleichstraße“ umfasst das Quartier zwischen Schützenstraße, Mallinckrodtstraße, Leopoldstraße und Grüne Straße/Steinstraße.



Diesen Vorentwurf möchte das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt den QuartiersbewohnerInnen vorstellen und deren Vorschläge und Anregungen einholen. Pandemiebedingt wird auf eine Veranstaltung mit vielen Beteiligten verzichtet und eine digitale Bürgerbeteiligung über einen Zeitraum von fast drei Wochen direkt nach dem Ende der Sommerferien durchgeführt. Interessierten QuartiersbewohnerInnen sind so nicht auf einen Veranstaltungstermin festgelegt, sondern können die Informationen abrufen, wenn es in ihren jeweiligen Tagesablauf passt und ihre Anregungen über einen längeren Zeitraum abgeben.

Nähere Infos im Download



Zur Teilnahme an der digitalen BürgerInnen-Beteiligung haben die QuartiersbewohnerInnen die Möglichkeit ab Dienstag, 17. August 2021 nähere Informationen herunterzuladen unter: dortmund.de/bewohnerparkzonen. Dieser Link leitet Sie zu der Übersicht aller Bewohnerparkzonen in Dortmund. Wählen Sie die Bewohnerparkzone „Westerbleichstraße“ aus und klicken Sie zum Download auf die entsprechende Datei.

Anregungen und Vorschläge können bis zum Sonntag, den 5. September 2021 an die E-Mailadresse Bewohnerparkzone-Westerbleichstrasse@stadtdo.de gesandt werden.

Die Vorschläge und Anregungen werden im weiteren Verfahren geprüft und nach Möglichkeit in das endgültige Bewohnerparkkonzept übernommen.

Jeder betroffene Haushalt wird bis Ende dieser Woche per Hauswurfsendung nähere Informationen über den genauen Ablauf der Beteiligung erhalten. Nach Abschluss der Planungen entscheidet die Bezirksvertretung Innenstadt-Nord über die Einführung einer Bewohnerparkzone „Westerbleichstraße“. Erst danach können Parkscheinautomaten, Markierungen und Beschilderung ausgeschrieben werden. Für die BürgerInnen des Quartiers Westerbleichstraße bedeutet das, es können auch erst dann Bewohnerparkausweise bei den Bürgerdiensten beantragt werden. Darüber werden die AnwohnerInnen gesondert und mit zeitlichem Vorlauf vor der Einrichtung einer Bewohnerparkzone informiert.

Hintergrund

Die Cityrandbereiche sind aufgrund der dichten Baustruktur erheblichem Parkdruck ausgesetzt. Die Menschen in den Quartieren stehen bei der Parkplatzsuche in Konkurrenz mit anderen Nutzern und Nutzerinnen, die auf der Suche nach kostenfreien Parkmöglichkeiten für ihr Kfz die öffentlichen Stellplätze in den Quartieren belegen. Aus diesem Grund hatte die Politik die Verwaltung dazu aufgefordert, zur Bevorrechtigung der Bewohner und BewohnerInnen bei der Stellplatzsuche die Einrichtung von Bewohnerparkzonen in 21 Quartieren im Cityrandbereich zu untersuchen.

Diese Untersuchungen erfolgen in vier Realisierungsstufen, die politischen Beschlüsse zur Einrichtung der Bewohnerparkzonen „Löwenstraße“, „Gutenbergstraße“ und „Hainallee“ sind bereits gefasst. Die Beschlüsse zur Einrichtung der Bewohnerparkzonen „Brügmannviertel“ und „Westerbleichstraße“, die sich derzeit in der Planung befinden, sollen noch in diesem Jahr erfolgen.