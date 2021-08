Auf Sperrungen müssen sich Autofahrer und Fragäste in Zügen von Freitagabend , 13. August, bis Montagfrüh, 23. August einstellen, da unter der Eisenbahnbrücke in Mülheim-Styrum nun die Hilfsbrücken amgehoben werden. Die A40 und die Eisenbahnstrecke zwischen Essen und Duisburg werden gesperrt.

Nach dem schweren Lkw-Brand im September 2020 auf der Autobahn A40 direkt unterhalb für den Güterverkehr und die S-Bahn von und nach Oberhausen ein. Im September können die beiden Brückenbauwerke dann für den Eisenbahnverkehr in Betrieb gehen.

Zwei neue Brücken



In nur zehn Tagen entstehen zwei komplett neue Brückenbauwerke, mit jeweils einem, beziehungsweise zwei Gleisen. Hierfür sind in Summe sechs Hilfsbrücken erforderlich. Um diese Hilfsbrücken einzuheben und zu montieren, sind umfangreiche Arbeiten mit schwerem Gerät notwendig. Zunächst muss die DB die 750-Tonnen Kräne aufbauen, um anschließend die 42 Tonnen schweren Hilfsbrückenteile auf eine Höhe von ca. 7 Metern einzuheben. Mehrere Lkw gleichzeitig transportieren dazu die Hilfsbrücken in jeweils zwei Teilen zur Baustelle. Anschließend hebt die DB mithilfe der Kräne die Brückenteile ein, montiert und verschweißt sie auf einer Gesamtlänge von rund 27 Metern.Anschließend installiert die DB auf den Hilfsbrücken die insgesamt drei Gleise und errichtet einen Gehweg.

Sperrungen der Autobahn und der Bahnstrecke