Die Wohnquartiere rund um die „Löwenstraße“ und die „Gutenbergstraße“ leiden unter einer angespannten Parkraumsituation. Grund ist die starke Nachfrage nach Stellplätzen im öffentlichen Straßenraum aller Nutzergruppen – von Bewohner*innen und Beschäftigten bis hin zu Besucher*innen.



Die Bezirksvertretung Innenstadt-West hatte daher auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen, die Bewohnerparkzonen „Löwenstraße“ und „Gutenbergstraße“ einzurichten. In einer Bewohnerparkzone werden die öffentlichen Stellplätze zeitlich und finanziell bewirtschaftet. Ein Teil der Stellplätze können dabei für Quartiersbewohner*innen reserviert werden (max. bis zu 50%). Zudem erhalten sie Parkvorrecht auf den übrigen Stellplätzen, d.h. sie können weiterhin auf allen Stellplätzen im Quartier ohne Parkschein und zeitlich unbegrenzt parken.

Die Bewohnerparkzone „Löwenstraße“ umfasst den Bereich zwischen Brüderweg, Weißenburger Straße/Heiliger Weg, S-Bahn-Linie, Märkische Straße und Ostwall. Die Bewohnerparkzone „Gutenbergstraße“ umfasst den Bereich zwischen Hohe Straße, Ruhrallee (B54), S-Bahn-Linie und Südwall.

Bewirtschaftung ab 2. November



Die Bewirtschaftungsmaßnahmen treten am Dienstag, den 2. November 2021 in Kraft. Kostenfreies und zeitlich unbegrenztes Parken ist dann innerhalb beider Bewohnerparkzonen nur noch an wenigen Stellplätzen möglich.Quartiersfremde Langzeitparkende (z.B. Beschäftigte) werden sich also von diesem Zeitpunkt an andere Parkmöglichkeiten für ihr Fahrzeug suchen oder auf andere Verkehrsmittel ausweichen müssen.

Parkausweise beantragen

Die Quartiersbewohner*innen wurden bereits (38. KW) mit Flyern bzw. Hauswurfsendungen vom nahen Inkrafttreten der Bewirtschaftungsmaßnahmen und den jeweiligen Regelungen in den Quartieren informiert. Ab sofort (vom 1. Bis zum 31. Oktober) besteht für sie die Möglichkeit, einen Termin bei den Bürgerdiensten zu vereinbaren, um rechtzeitig den erforderlichen Bewohnerparkausweis für die jeweilige Bewohnerparkzone zu beantragen. Dies geht online unter bewohnerparkausweis.dortmund.de oder telefonisch unter 0231 – 5010960

Ein Jahr lang gültig



Der Bewohnerparkausweis wird dann bis 31. Oktober 2022 gültig sein. Derzeit kostet sein solcher Ausweis 30,70 Euro. Weitere Informationen gibt es unter: dortmund.de/bewohnerparkzonen. Derzeit wird der Auftritt noch aktualisiert. Die Einhaltung der Verkehrsregelungen wird nach Einführung der Bewohnerparkzonen von der Verkehrsüberwachung des Ordnungsamtes verstärkt kontrolliert werden.

Hintergrund

Die Cityrandbereiche sind aufgrund der überwiegend aus der Gründer- oder Nachkriegszeit stammenden, dichten Baustruktur erheblichem Parkdruck ausgesetzt. Die Menschen in den Quartieren stehen bei der Parkplatzsuche in Konkurrenz mit anderen Nutzer*innen, die auf der Suche nach kostenfreien Parkmöglichkeiten für ihr Fahrzeug die öffentlichen Stellplätze in den Quartieren belegen.Aus diesem Grund hatte die Politik die Verwaltung dazu aufgefordert, zur Bevorrechtigung der Bewohner*innen bei der Stellplatzsuche die Einrichtung von Bewohnerparkzonen in 21 Quartieren im Cityrandbereich zu untersuchen, sie nacheinander zu konkretisieren und dann einzuführen.