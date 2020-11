Dreimal so viele bekannte Coronavirus-Fälle wie in Aplerbeck beklagt die Nordstadt. Der kinderreichste und jüngste Stadtbezirk führt mit 2.266 aktuellen Fällen pro 100.000 Einwohnern diese Woche wieder die Liste der Stadtbezirke mit den meisten Ansteckungen mit Covid-19 an.

Vor einer Woche waren es im Stadtbezirk Innenstadt-Nord alleine 1.351 Infektionsfälle, einen Monat zuvor nur 522. Deutlich zeichnet sich ein Nord-Süd-Gefälle der Corona-Fallzahlen ab: Eving ist statistisch mit 1.790 Fällen pro 100.000 Einwohner auf Platz 2 vor Huckarde (1.368) und Mengede (1.315) und Scharnhorst (1.140).

Dann folgen die Innenstadt-West mit 1.155 Fällen, Innenstadt-Ost (1.041), Lütgendortmund (916), Hombruch (873), Brackel (818), Hörde (776) und Aplerbeck (697).