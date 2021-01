Wir möchten Betroffene und Bezugspersonen ermutigen, sich Unterstützung bei sexualisierter oder häuslicher Gewalt zu suchen und damit nicht allein zu bleiben. Fachberatungsstellen und andere Hilfseinrichtungen sind auch weiterhin telefonisch und online erreichbar und unterstützen im Einzelfall.

Gerne stehen die Mitarbeiterinnen der Frauenberatungsstelle in der belastenden Situation der Covid-19 Pandemie unterstützend zur Seite.

In der aktuellen Situation bieten wir Beratungen telefonisch oder per Video an. Termine hierfür können Sie im Rahmen unserer telefonischen Sprechzeit vereinbaren.

Bei Bedarf können Dolmetscherinnen der Telefonberatung zugeschaltet werden, für die Organisation benötigen wir jedoch etwas Zeit.

Wir sind für Sie telefonisch unter 0231 / 52 10 08 wie folgt erreichbar:

Montag, Mittwoch und Donnerstag von 09.00 – 12.00 Uhr und Dienstag von 13.00 – 16.00 Uhr.

Telefonische Beratungen oder Beratungen per Video können nach Terminvereinbarung auch außerhalb unserer telefonischen Sprechzeit stattfinden.