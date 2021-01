136 weitere positive Coronavirus-Testergebnisse, ein Inzidenz bei 130,6 und vier weitere Todesfälle meldete heute das Gesundheitsamt in Dortmund. Weit vorn mit 4060 Fällen pro 100.000 Einwohnern liegt weiter die Nordstadt vor Eving (3.744) und Huckarde (3.086). Am wenigsten von der Pandemie betroffen in Dortmund sind laut Statistik die Aplerbecker.

Heute sind 136 positive Testergebnisse hinzugekommen. Davon lassen sich 20 Fälle 9 Familien zuordnen. Derzeit sind 2270 Dortmunder in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie liegen in Dortmund insgesamt 15.709 positive Tests vor. 13.939 zuvor Infizierte gelten als genesen. Aktuell sind 1563 Dortmunder mit dem Coronavirus infiziert.

142 Erkrankte mussten in Kliniken

Nach der Berechnung der Stadt Dortmund anhand der RKI-Methodik wird der Inzidenz-Wert mit den heutigen Zahlen 130,6 betragen. Zurzeit werden in Dortmund 142 Corona-Patienten stationär behandelt, darunter 21 intensivmedizinisch, davon wiederum neun mit Beatmung.

Heute wurden 4 weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Es handelt sich um drei Frauen und einen Mann. Alle Vier waren infiziert, jedoch nicht an COVID-19 gestorben. Die Verstorbenen waren 82 bis 92 Jahre alt. Zwei der Patienten lebten zuvor in Pflegeheimen, drei Patienten starben im Krankenhaus.

6.245 sind schon einmal geimpft

Laut Kassenärztlicher Vereinigung Westfalen Lippe konnten in Dortmunder Pflegeheimen bislang 6.245 Impfungen durchgeführt werden. 3.604 der bereits einmal Geimpften sind Bewohner, die anderen Mitarbeitende.