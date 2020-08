17 weitere positive Testergebnisse zählte das Gesundheitsamt heute in Dortmund. Bei den CVoronavirus-Neuinfizierten handelt es sich um acht Reiserückkehrer aus Risikogebieten sowie drei Fälle mit gemeinsamem familiären Hintergrund. Alle anderen sind unabhängige Einzelfälle.

Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt 1470 positive Tests vor. 1248 Patienten haben die Erkrankung bereits überstanden. Insgesamt sind derzeit in Dortmund 205 Infektionen bekannt. Zurzeit werden in Dortmund 19 Corona-Patienten stationär behandelt, drei von ihnen intensivmedizinisch und drei mit Beatmung.

Gestern 15 neue Corona-Fälle

Dortmund beklagt bislang elf Todesfälle im ursächlichen Zusammenhang mit Covid-19. Weitere sechs mit SARS-CoV-2 infizierte Patienten verstarben aufgrund anderer Ursachen.

Am gestrigen Freitag lag die Zahl der Neuinfektionen bei 15, 5 waren Reiserückkehrer.