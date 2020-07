Mit Schwerpunktkontrollen an Haltestellen kontrolliert DSW21 das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen. „Die überwiegende Mehrheit der Fahrgäste hält sich an die Maskenpflicht. Und diejenigen Fahrgäste, die wir ermahnen müssen, zeigen sich in den meisten Fällen einsichtig“, sagt DSW21-Verkehrsvorstand Hubert Jung.

Doch die Kontrollen machten Sinn: "Einige Fahrgäste haben noch nicht verinnerlicht, dass die Maskenpflicht auch an den Haltestellen gilt.“

An den ersten Tagen mussten die Kontrolleure in der City fast 500 Fahrgäste ermahnen. Nur in wenigen Einzelfällen verweigerten Fahrgäste auch nach mehrfacher Aufforderung das Tragen einer Maske. Ihnen wurden Platzverweise erteilt. Die Kontrollen werden weiterhin im gesamten Stadtgebiet stattfinden. „Wir erhalten viel Zuspruch für die Schwerpunkt-Kontrollen. Die Fahrgäste begrüßen das konsequente Durchgreifen“, so Jung.