Das Team der EDG steht nun in der Dechenstraße 13 für alle Fragen rund um die Themen Entsorgung, Stadtbildpflege und Winterdienst zur Verfügung. Insgesamt 41 Mitarbeiter sind umgezogen (16 im Kundenservice, 3 im Kundenbüro und 19 in der Kundenberatung). Erste Anlaufstelle ist das Kundenbüro.

Die häufigsten Anfragen behandeln die An,- Ab- und Ummeldung von Abfallbehältern, Aufträge für den Sperrmüll- und Elektrogeräte-Holservice, Haushaltsauflösung und Entrümpelung. Die Berater informieren zur Abfallvermeidung und -verwertung, Stadtbildpflege und Winterdienst sowie zur Registrierung einer Abfallpatenschaft. Im Kundenbüro können Restmüllsäcke, Biotüten und -müllis erworben und Gelbe Säcke abgeholt werden. Das Kundenbüro öffnet MO bis DO von 7 bis 17 Uhr und FR von 7 bis 16 Uhr. Zu diesen Zeiten beraten Mitarbeiter auch unter Tel. 9111-111. Im Jahr 2019 bearbeitete der EDG-Kundenservice rund 22.400 schriftliche Anfragen und beriet bei 2.300 Besuchen im Kundenbüro. Zusätzlich wurden rund 150.000 telefonische Kundenkontakte registriert.