Aufatmen bei den Lehrern und Familien, deren Kinder die Winfried Grundschule in Dortmund besuchen. Der Verdacht, dass sich ein Schüler mit dem Coronavirus angesteckt haben könnte, konnte ausgeräumt werden.

Das Gesundheitsamt erhielt die Ergebnisse von zwei Laboruntersuchungen zum Nachweis des Coronavirus. Beide Laborergebnisse sind negativ. Dazu zählt auch der Labortest des Abstriches, der von einem Schüler der Winfried-Grundschule gemacht worden war.

Somit gibt es aktuell in Dortmund nur noch zwei dem Gesundheitsamt bekannte Verdachtsfälle.

Noch am Wochenende wird mit mit den Ergebnissen dieser Tests gerechnet. In Nordrhein Westfalen stieg dien Zahl der Infizierten auf 38.