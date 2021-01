Ab sofort können sich alle Interessierten in Dortmund ohne Symptome in einem neuen Corona-Testzentrum an der Gutenbergstraße 38 in der Nähe des Stadtgartens und Stadthauses mit einem Corona-Antigen-Schnelltest auf den Erreger SARS-CoV-2 testen lassen.

Innerhalb von 20 Minuten erhält man eine zuverlässige Momentaufnahme über seine Infektiosität. Die anerkannte Testung erfolgt durch einen Rachen- und Nasenabstrich durch geschultes Fachpersonal.

Viele Anfragen

„Immer wieder bekommen wir Anfragen von Kunden, welche Interesse an einem zuverlässigen Schnelltest haben“, erklärt Daniela Reich, Geschäftsführerin der Akademie für Arbeitssicherheit in Dortmund. „Für freuen uns, ab sofort einen weiteren Betrag zur Pandemiesicherheit leisten zu können.“Eine hohe Nachfrage besteht von Dortmundern, welche Besuche bei Freunden, Angehörigen oder Risikogruppen planen. Ebenfalls kommen Anfragen von Firmen, welche sich Sicherheit für Ihre Mitarbeiter und Kunden wünschen.

Die Online-Terminvergabe gewährleiste eine sichere Testung ohne Wartezeit. Getestet wird täglich. Ein Schnell-Tests kostet 49 €. Hier kann man sich anmelden: Corona-Schnelltest-Zentrum

Mobile Teams kommen raus

Firmen können auch ein mobiles Testteams bestellen. Bereits ab 5 Tests kommen diese zum vereinbarten Termin im Umkreis von Dortmund zum Unternehmen.

Möchten Firmen die Tests selbst durchführen, bietet die Akademie auch einen Kurs zum geschulten Anwender an. Der 90-Minuten Onlinekurs kostet 95 €. Näheres: Corona-Schnelltester