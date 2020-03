KITZ.do, das Kinder und Jugendtechnologiezentrum Dortmund, bietet für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 bis 25 Jahren das viertägige CoBiKe 4.0 Osterworkcamp „Tiny House_Be Cycle“ an.

Vom 06. bis 09. April werden die Teilnehmenden in den Laboren und Werkstätten von KITZ.do an einem Tiny House Modell arbeiten. Unter den Fragestellungen „Wie können auf kleinstem Raum funktionale Möbel gut aussehen?“- „Welche Materialien kann man verwenden und wie kann man diese effizient nutzen?“ oder „Was passiert eigentlich sonst mit dem ganzen „Schrott“?“ werden die Themen Up- und Recycling genau betrachtet. Anschließend werden die Teilnehmenden selbst zu DIY-Möbeldesignern, vom Entwurf bis zum fertigen Möbel oder Lampe.

Nach drei Tagen praktischen Arbeitens steht ein Besuch eines Dortmunder Unternehmens auf dem Programm. Dort lernen die Teilnehmenden passende Berufsbilder kennen, die zeigen, wie schon heute das Thema Re- und Upcycling fest zur Berufswelt gehört. Im Austausch mit den Auszubildenden werden Berufsbilder und Ausbildung konkret und die Teilnehmer*innen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und in den Austausch zu gehen.

Die Teilnahme an dem viertägigen Workcamp ist kostenfrei und auf maximal 20 Teilnehmende beschränkt. Es findet täglich in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr statt.

Verbindliche Anmeldungen und weitere Informationen ab sofort unter https://kitzdo.de/projekt-cobike-4-0/ oder persönlich bei KITZ.do, Herrn Max Hörbelt, telefonisch erreichbar unter 0231 476 469 36.

CoBiKe 4.0 wird unterstützt von der WILO Foundation und kann dadurch für die Teilnehmenden kostenlos angeboten werden.