Gestern zählte das Gesundheitsamt 248 neue Coronavirus-Fälle, vorgestern wurden 205 in Dortmund bekannt. Von 189 kletterte der Inzidenzwert in der größten Stadt des Reviers auf 203. "Wir befinden uns auf einem Hochplateau mit einer viel zu hohen 7-Tages-Inzidenz", sorgt sich Krisenstabsleiterin Birgit Zoerner, da bislang keine Freihaltepauschalen vom Bund angekündigt wurden, um die Lage in den Krankenhäusern.

"Dem exponentiellen Anstieg konnte Einhalt geboten werden aber es ist nicht gelungen die Zahlen erkennbar oder in dem notwenigen Maße zu senken", kommentiert die Dortmunder Gesundheits-Dezernentin die aktuelle Entwicklung . "Die Anzahl der Patienten ist gestiegen und was uns besonders Sorge bereitet ist, dass die Zahl der Infektionen sich auf Risikopatienten ausbreitet und die steigende Anzahl von Menschen, höheren Alters, die an Corona versterben."

Appell: Risiko-Patienten schützen

Ihr Appell: "Es kommt darauf an, auch diese Gruppe zu schützen." Die Kliniken warteten auf ein Signal, mit verschiebbaren Eingriffen aufzuhören. Sie warteten auf einen Rettungsschirm, um mehr Intensivkapazitäten für schwer an Covid-19-Erkrankte bereit zu halten.

"Die hohe Anzahl von Infizierten Menschen kommt ja über einen gewissen Zeitraum auch in den Krankenhäusern an", weiß Birgit Zoerner. Mit den gestern ausgewerteten 248 neuen positiven Corona-Tests sind in Dortmund 2397 Infizierte aktuell bekannt. Von den 248 Neuinfektionen sind 12 Fälle 6 Familien zuzuordnen. Ein Fall ist einem Reiserückkehrer zuzuordnen. Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt 7558 positive Tests vor. 5112 Menschen gelten als genesen, 2397 Menschen sind aktuell infiziert.

Kliniken behandeln 160 Covid-19-Erkrankte

Bei schweren Coronavirus-Erkrankungen verschlimmere sich der Verlauf nach einer Woche bis zu 10 Tagen, dann kommen die Covid-19 Patienten in Kliniken. Zurzeit werden in Dortmund 160 Corona-Patienten stationär behandelt, darunter 32 intensivmedizinisch, davon wiederum 26 mit Beatmung. "Die hohen Inzidenzzahlen werden sich mit weiteren hohen Zahlen in den Krankenhäusern niederschlagen", befürchtet Zoerner. Freihaltepauschalen, welche den Krankenhäusern die Flexibiliät geben, Betten freizuhalten seien dringen notwendig.

33 Corona-Todesfälle

33 Corona-Todesfälle beklagt Dortmund. Gestern starb ein 99-jähriger Mann mit chronischen Vorerkrankungen, begleitend durch Covid-19, nicht ursächlich, informiert die Stadt. Sonntag verstarb ein 84-jähriger Mann mit chronischen Erkrankungen. Am Montag starben ein 85-Jähriger und ein 78-jähriger Mann mit chronischen Vorerkrankungen. Alle drei sind ursächlich an Covid-19 verstorben.

Bei der Pflegeeinrichtung St. Barbara wurden am Dienstag 15 Infektionsfälle festgestellt. Zum Schutz der Bewohner wurde ein Besuchs-Stopp verhängt. Gleiches gilt für das Altenheim Volksgarten. Hier wurden 20 Infektionsfälle gezählt.