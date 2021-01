99 positive Coronavirus-Testergebnisse meldet heute das Dortmunder Gesundheitsamt. Bekannt ist, dass 18 dieser Fälle 10 Familien zugeordnet werden können. Derzeit befinden sich 1.914 Dortmunder in Quarantäne.

Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen bis heute 16.037 positive Tests vor. 14.325 Menschen gelten als genesen. Aktuell sind 1.498 Dortmunder mit dem Virus infiziert. Nach der Berechnung der Stadt Dortmund anhand der RKI-Methodik wird der Inzidenz-Wert mit den heutigen Zahlen 124,1 betragen.

147 Corona-Kranke in Kliniken

Zurzeit werden 147 Corona-Patienten in Dortmunder Krankenhäusern behandelt, darunter 29 intensivmedizinisch, 15 werden beatmet. Bedauerlicherweise wurden dem Gesundheitsamt heute zwei weitere Todesfällegemeldet: Zwei Frauen im Alter von 78 und 92 Jahren sind im Krankenhaus ursächlich an COVID-19 verstorben. Keine von ihnen hat in einer Pflegeeinrichtungen gelebt. Bislang starben 138 Dortmunder ursächlich an COVID-19, weitere 76 mit SARS-CoV-2 infizierte Patienten verstarben aufgrund anderer Ursachen.