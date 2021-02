28 positive Coronavirus-Testergebnisse meldete gestern das Dortmunder Gesundheitsamt. Bis heute wurden insgesamt stadtweit 46 Fälle der englischen Virusvariante bestätigt. Das Dortmunder Impfzentrum öffnet heute um 14 Uhr und bittet auch die Dortmunder, die direkt um diese Zeit einen Termin haben, nicht eher zu kommen, um Warteschlangen zu verhindern.

Von den mit dem Virus Neuinfizierten lassen sich sechs Personen vier Familien zuordnen. Zurzeit befinden sich 1018 Dortmunder in Quarantäne. Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt 17.981 positive Tests vor. Nach der Berechnung der Stadt Dortmund anhand der RKI-Methodik wird der Inzidenz-Wert mit den heutigen Zahlen 62,7 betragen.

Zurzeit werden in Dortmund 125 Corona-Patienten stationär behandelt, darunter 17 intensivmedizinisch, davon wiederum 14 mit Beatmung. Bedauerlicherweise ist dem Gesundheitsamt ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Corona gemeldet worden. Eine 80-jährige Frau starb bei stationärer Behandlung ursächlich an Covid-19. In Dortmund verstarben bislang 189 Menschen ursächlich an Covid-19, weitere 103 mit Covid-19 infizierte Patienten verstarben aufgrund anderer Ursachen.

46 Fälle der englischen Mutation

Bis jetzt sind in Dortmund insgesamt 46 Infektionsfälle mit Virusvarianten nachgewiesen. In allen Fällen handelt es sich um die britische Variante (B.1.1.7). Hinweis: Dies ist keine Teilmenge der tagesaktuellen Neuinfektionen, sondern eine Teilmenge der gesamten Infektionsfälle. Die Sequenzierung dauert mehrere Tage. Antworten auf viele Fragen rund um Corona und die Situation in Dortmund finden sich auf der Webseite Corona Dortmund.



Mobile Teams impften 8.978 Dortmunder

Die mobilen Impfteams haben in Dortmund in Pflegeeinrichtungen, ambulanten Pflegediensten und Rettungsdiensten bis einschließlich gestern, 21. Februar, 8.978 Erst- und 8.099 Zweitimpfungen durchgeführt. Im Dortmunder Impfzentrum sind 6.021 Dortmunder das erste Mal und 93 Dortmunder das zweite geimpft worden.

Das Impfzentrum in der Warsteiner Music Hall am Phoenixplatz 4 öffnet täglich um 14 Uhr. Geraten wird, nicht eher dorthin zu kommen, auch wenn man direkt um 14 Uhr einen Termin hat. Nur so können Warteschlangen vermieden und Abstände eingehalten werden. Eine Impfung ohne vorab vereinbarten Termin ist nicht möglich.