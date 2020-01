18 Jahre nach Eröffnung der Einrichtung in einem Seitentrakt des damaligen Gesundheitsamtes am Eisenmarkt wird das „kick“ in einen Neubau im Innenhof des neuen Gesundheitsamtes ziehen.

Die Wiedereröffnung findet nach aktuellen Planungen am 20. Januar statt. Die Drogenhilfeeinrichtung wurde in der jetzigen Form, also mit dem Drogenkonsumraum, im Mai 2002 in Betrieb genommen und ist fachlich ein wesentlicher Pfeiler der Drogenhilfestruktur. Rund 600.000 Mal wurde dort unter medizinisch kontrollierten Bedingungen konsumiert, in 1.600 Notfallsituationen konnten die Mitarbeiter lebensrettend eingreifen.

Um die Belastungen für die Nachbarschaft zu minimieren, arbeitet der Träger auf der Basis einer verbindlichen Kooperationsvereinbarung eng mit Kommune und Polizei zusammen, ein externer Sicherheitsdienst gewährleistet die Umsetzung einer Hausordnung. Im Frühjahr ist ein Tag der offenen Tür geplant.

Soforthilfe bei Überdosis

Der Drogenkonsumraum wird auch am neuen Standort Möglichkeiten zur hygienisch-kontrollierten Applikation von mitgeführten Drogen bereit halten, sowie auch sterile Spritzen und Utensilien bereit stellen. Vor allem retten die Mitarbeiter Leben, da sie im Soforthilfe bei Überdosierungen und Drogennotfallsituationen leisten können. Sie vermitteln Safer-Use-Techniken. Der Drogenkonsumraum garantiert auch die sachgerechte Entsorgung infektiösen Materials. Drogenkonsumenten können sich über risikoärmeres Konsumverhalten beraten lassen.