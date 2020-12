Vor Tätern, die skrupellos Angst und Unsicherheit der Menschen in der Corona-Krise ausnutzen, um sich zu bereichern warnen Dortmunder Polizei und LKA . Auch in Dortmund gab es erste Anrufe von Betrügern. Die Experten schließen auch nicht aus, dass Kriminelle im Kontext mit bevorstehenden Impfungen versuchen, Straftaten zu begehen. Die Polizei ruft Dortmunder auf, verdächtige Anrufe oder Besuche sofort zu melden.

Das Landeskriminalamt (LKA) betont, dass die derzeit in Nordrhein-Westfalen aufgebauten Impfstrukturen aus Impfzentren, mobilen Teams zur Versorgung in Alten- und Wohnheimen sowie eigenständigen Impfungen des Krankenhauspersonals bestehen. Aktuell gibt es keine andere Impfstrategie. "Diese Fakten entlarven Betrüger, die offenbar bereits in einigen Fällen landesweit einen Corona-Impfstoff eines bekannten Herstellers am Telefon angeboten haben", informiert Polizei-Sprecherin Nina Kupferschmidt.

Erste Versuche am Telefon

Laut LKA sei mit vermehrten Anrufen der Telefonbetrüger zu rechnen. Und es sei zudem nicht auszuschließen, dass Tricktäter sich als Impfstoffverkäufer ausgeben, um so in Wohnungen zu gelangen.

In Dortmund hat es erste wenige Versuche per Telefon gegeben, die aber glücklicherweise von den Betroffenen sofort erkannt wurden. Sie meldeten dies bei der Polizei. Das soll auch weiterhin so bleiben.

Die Polizei warnt: