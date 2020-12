Die aktuelle Coronaschutzverordnung hat folgende Auswirkungen auf die Kulturbetriebe Dortmund:

Die Bibliotheken bleiben bis voraussichtlich 10. Januar geschlossen. Die Ausleihfristen werden automatisch für alle ausgeliehenen Medien bis zur Wiedereröffnung der Bibliotheken verlängert.

In der Musikschule kann kein Präsenzunterricht mehr stattfinden. Der JeKits-Unterricht in den Grundschulen ist weiterhin möglich, wenn die Schulen dies wünschen.

Auch an der Volkshochschule Dortmund finden bis vorerst 10. Januar keine Präsenzkurse und Sprachenberatungen statt. Online-Angebote sind davon nicht betroffen. Telefonisch ist die Info-Hotline der VHS bis einschließlich 18. Dezember und im neuen Jahr ab dem 4. Januar wieder besetzt (zwischen 9 und 14 Uhr, Tel. 50-2 47 27).

Im Dietrich-Keuninghaus ist auch der Kinder- und Jugendbereich geschlossen. Die Mitarbeiter sind weiterhin telefonisch und per Mail erreichbar.

Der Lesesaal des Stadtarchivs bleibt bis voraussichtlich zum 10. Januar 2021 geschlossen. Telefonisch und per Mail sind die Mitarbeiter jedoch erreichbar: stadtarchiv-dortmund@stadtdo.de oder Tel. 50-23260 (dienstags und donnerstags, 10 bis 12 Uhr).

DEW, DSW und Dokom



Vor dem Hintergrund Lockdowns schließen auch die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) sowie die Dokom 21 ihre Servicecenter und Kundenberatungsbüros.

Bei der DEW21 sind sowohl das Service- und Expresscenter an der Kleppingstraße 28 als auch das Beratungsbüro in Herdecke (Kirchplatz 3) betroffen. Kunden können sich weiterhin wie gewohnt per Mail an kunden@dew21.de oder unter Tel. 22 22 21 21 (montags bis freitags 8 bis 20 Uhr) an den Service wenden. Auf der Internetseite stehen darüber hinaus umfangreiche Informationen sowie Kontaktformulare für verschiedene Anlässe zur Verfügung.

Bei Dokom 21 sind das Kundenberatungsbüro an der Stockholmer Allee 24 sowie im DSW21-Kunden-Center an der Petrikirche von der Schließung betroffen. Dokom21-Kunden erreichen den Service montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter der kostenlosen Rufnummer 0800.930-10 50 oder per E-Mail an service@dokom21.de.